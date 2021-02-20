В МИДе раскритиковали стремление Запада обсуждать проблемы без РФ

У России вызывает недоумение стремление Запада обсуждать глобальные проблемы без РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, речь идет об актуальных проблемах мирового развития, изменении климата и борьбы с коронавирусом. Захарова подчеркнула, что к диалогу были приглашены США, ЕС, ООН и ВОЗ.

«Вновь приходится констатировать укрепившееся в последние годы стремление западных партнеров решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообществ», — считает Захарова.

Она подчеркнула, что Кремль не разделяет такого подхода и призывает к широкому сотрудничеству стран и международных организаций.

Ранее в Москве заявили, что Россия не видит у ЕС желания наладить отношения.