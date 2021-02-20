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Новости политики

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На Украине заявили, что МВФ подставил Зеленского

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Международный валютный фонд подставил президента Украины Владимира Зеленского в сложную ситуацию в ходе его поездки в ОАЭ. Такое заявление в интервью Hromadske советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов.

По его словам, фонд создал негативный фон во время визита Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты, опубликовав сообщение о завершении миссии на Украине.
Как указал чиновник, МВФ заверил, что будет предоставлять украинской стороне пресс-релизы перед публикацией, но слово нарушил.

Милованов отметил, что фонду следовало бы объяснить, почему он сообщил о завершении миссии именно перед приездом делегации от Украины в ОАЭ.

«Ответа нет, и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым — случайность это или нет», — сказал он.

Чиновник также подчеркнул, что украинцы не является «папуасами», и их «нельзя гонять и обманывать».

На прошлой неделе стало известно, что миссия МВФ закончила свою работу на Украине.

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