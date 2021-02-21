Умер заслуженный врач РФ и председатель заксобрания Забайкалья Лиханов

В возрасте 67 лет скончался председатель законодательного собрания Забайкальского края и заслуженный врач Игорь Лиханов. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Уточняется, что Лиханов умер после тяжелой продолжительной болезни.

Депутатский корпус и сотрудники аппарата краевого парламента выразили свои соболезнования близким умершего и рассказали о его достоинствах.

«Всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей», — сказали в пресс-службе парламента.

Известно, что Лиханов является кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории. Он имеет медаль Законодательного Собрания Забайкальского края «Знак Почета», медаль «За заслуги перед городом», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», медаль «За заслуги в отечественном здравоохранении». В 1994 году он возглавил ведущую больницу Забайкалья и проработал в этой должности до 2013 года. Начиная с 2004 года, он являлся депутатом Читинской областной думы, затем Законодательного Собрания Забайкальского края, а в 2016 году стал председателем Законодательного Собрания края.