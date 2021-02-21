Путин запланировал очную встречу с коллегией ФСБ

Президент России Владимир Путин планирует провести очную встречу с коллегией ФСБ РФ, сообщает РИА «Новости».

Заседание с участием главы государства должно состояться на следующей неделе, притом точных дат пока нет.

Кроме того, в понедельник, 22 февраля, в Сочи Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который уже приехал в Россию.

Ранее Лукашенко заявил, что не намерен просить у Путина денег во время приезда в Россию. По его словам, они обсудят с Путиным некоторые направления сотрудничества между Россией и Белоруссией.