Депутат поднимет в бундестаге ФРГ вопрос водной блокады Крыма Киевом

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») заявил, что планирует поднять вопрос о водной блокаде Крыма Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал прекращение подачи пресной воды на территорию крымского полуострова средневековым методом осады

«Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право...» — сказал политик.

Гердт напомнил, что Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов на Украине. В связи с произошедшим депутат также намерен попросить германское правительство оценить эффективность инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве.

Он также выразил удивление относительно того, что страны Запада до сих пор ничего не сказали по водной блокаде Крыма.

До присоединения Крыма к России в марте 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с РФ подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Ранее в Крыму заявили, что туристы не почувствуют последствий «водной блокады».