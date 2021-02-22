СМИ сообщили о новых проблемах Украины

На Украине стремительно растут цены на сельскохозяйственное сырье и продукты питания, по ряду позиций они выше цен в соседних государствах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя кондитерской ассоциации «Укркондпром» Александра Балдынюка.

Отмечается, что речь идет о сахаре, пшенице, семенах подсолнечника.

Обозреватель агентства обратил внимание на то, что в рамках деиндустриализации, которую проводят власти Украины «под чутким руководством западных кураторов», «аграрная сверхдержава» может держаться на плаву только при безденежье и навязываемых извне решений, а украинцам придется готовится к аномально высоким ценам.

Как уточнил Балдынюк, цена сахара в течение одной-двух недель в сентябре прошло года поднялась с 11 до 17 тысяч гривен за тонну. А сейчас сахар стоит 21 тысячу гривен (56,8 тысячи рублей) за тонну и продолжает расти в цене.

Кроме того, цены для украинских производителей подсолнечного масла вдвое и больше превышают цены, по которым производится экспорт семечек. А тонна пшеницы второго класса стала стоить девять тысяч гривен (24,3 тысячи рублей).