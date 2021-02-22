Путин пригласил Лукашенко провести время вместе и покататься на лыжах

Президент РФ Владимир Путин публично пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко покататься вместе на лыжах, трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

«Я надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе. Отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу вот пригласить прокатиться на лыжах», — сказал Путин.

В ответ на это Лукашенко улыбнулся и сказал: «Спасибо, Владимир Владимирович». После этого глава республики стал рассуждать о близости народов стран.

Ранее в Сочи началась встреча Путина и Лукашенко. Главы государств должны подробно обсудить широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.