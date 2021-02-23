Кандидат в главы Минюста США раскрыл судьбу прокурора по истокам «российского дела»

Кандидат в главы американского министерства юстиции Меррик Гарленд не видит оснований для снятия с поста специального прокурора Джона Дарема, расследующего истоки дела о предположительной связи экс-президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Fox News.

«Я так понимаю, ему было разрешено остаться в этом положении, и у меня нет причин думать, что это было неправильным решением», – ответил Гарленд на вопрос о том, будет ли минюст предоставлять Дарему ресурсы для продолжения расследования.

При этом кандидат в министры отметил, что не обладает достаточной информацией для окончательного решения по данному поводу.

Ранее стало известно, что спецпрокурор Джон Дарем расширяет свою команду по расследованию истоков «российского дела».

С мая 2019 года Дарем по поручению действовавшего на тот момент генпрокурора США Уильяма Барра осуществляет проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом бывшего президента Дональда Трампа из-за его якобы связи с Россией.