МИД Мексики поблагодарил Россию за поставки «Спутника V»

Глава министерства иностранных дел Мексики Марсело Эбрард поблагодарил Россию за начало поставок вакцины от коронавируса «Спутник V». Свою благодарность министр выразил на странице в Twitter.

«Спасибо президенту [России] Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову и послу Виктору Коронелли за их поддержку, сделавшую возможным прибытие вакцины «Спутник V» в нашу страну. Крепнет дружба между Мексикой и Россией», – написал глава мексиканского МИДа.

Ранее стало известно, что первая партия «Спутника V» прибыла в Мексику. Страна первой в Северной Америке одобрила российскую вакцину.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.