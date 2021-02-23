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Новости политики

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Медведев и Лукашенко провели телефонный разговор

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорили по телефону во вторник, 23 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат Медведева.

Отмечается, что из-за плотных графиков политикам не удалось встретиться.

В ходе телефонного разговора Лукашенко и Медведев договорились встретиться позднее.

В понедельник, 22 февраля, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи.

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