Савченко спрогнозировала раскол на Украине

Украину ожидает новый «майдан» и раскол, считает бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. Ее слова приводит РИА «Новости».

Экс-депутат пояснила, что кризис будет спровоцирован проблемами, которые возникли после переворота в 2014 году и до сих пор не были решены. При этом, по ее мнению, украинские власти объявили гражданам страны «войну на истощение».

«У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – подчеркнула Савченко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предрек Украине потерю ряда областей.