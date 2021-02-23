Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае ухода

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова обеспечить главе государства Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он покинет пост. Об этом пишет «Интерфакс».

«Это должно стать итогом переговоров, но... если бы все зависело только от меня, то для того, чтобы остановить террор — да», — ответила она на соответствующий вопрос.

Тихановская описала это как «маленький домик с охраной личной».

Ранее она сравнила санкции ЕС против Белоруссии с насмешкой.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа, на них, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. В стране продолжаются протесты.