В Крыму сравнили представителей властей США с зомби

Представители США, которые говорят о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби. Такое мнение выразил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА «Новости».

Он заявил, что экс-посол США в Армении, ныне исполняющий обязанности постпреда Соединенных Штатов Америки при ООН, «ведет себя как самый настоящий зомби, раз за разом уныло долдонящий одну и ту же мантру о «милитаризации Крыма». Ранее и. о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма несет угрозу «общей безопасности». По его словам, Вашингтон никогда не признает «попытку аннексии Крыма» и санкции США, введенные против РФ, останутся в силе, пока Москва не изменит свой курс в отношении Украины.

Как отметил Молохов, естественное желание России обеспечить безопасность собственных границ вызывает лютую ненависть ее недругов, которые устраивают одну за другой провокации у берегов крымского полуострова.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило конгрессменов США во вмешательстве в дела религии в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.