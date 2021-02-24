Хиллари Клинтон выпустит книгу о мировом заговоре

Бывший кандидат в президенты США и госсекретарь Хиллари Клинтон займется написанием книги в жанре триллер совместно с известной канадской писательницей Луизой Пенни. Об этом сообщает сайт издательства Simon & Schuster.

Книгу под названием State of Terror («Состояние террора» или «Государство террора») планируют выпустить 12 октября 2021 года. Главной героиней будет госсекретарь, недавно получившая эту должность в администрации президента, который ранее был ее соперником.

«Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора — схемы, тщательно спланированной для того, чтобы провести американское правительство, которое опасно оторвано от реальности и власти в тех местах, где это важнее всего», — сказано в сообщении, в котором описывается сюжет будущей книги.

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