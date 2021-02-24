Мишустин: Нидерланды сопротивляются пересмотру налогового соглашения

Российский премьер Михаил Мишустин заявил о жесткой позиции РФ по пересмотру соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Об этом премьер сообщил на встрече с членами Совета Федерации.

«Президент поддержал все наши с вами проработки по 15%, мы теперь пять основных зон закрыли, мы внимательно смотрим, куда идут капиталы, Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются, я имею в виду ставку налога 15% на дивиденды. Позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации», — сказал Мишустин.

Ранее Россия и Люксембург подписали протокол об изменении соглашения, чтобы избежать двойного налогообложения.

До этого президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.