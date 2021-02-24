Посольство РФ: в вопросе освобождения арестованных в США россиян пока нет прорыва

Посольство РФ в США пока не может найти способ освободить российских граждан из американских тюрем. Об этом заявил российский посол Анатолий Антонов, передает телеканал «Звезда».

«Есть очень громкие дела — это Виктор Бут, (Роман) Селезнев, это (Богдана) Осипова. Но, к сожалению, дела идут очень сложно, и нам пока не удается найти прорывные решения в этой области», — сказал он.

По словам Антонова, США «развернули охоту» на граждан РФ.

«С 2008 года 53 россиянина были задержаны в различных странах и депортированы в США», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что МИД будет добиваться скорейшего освобождения россиян, заключенных в США.