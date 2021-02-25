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Никол Пашинян Никол Пашинян

Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства

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Премьер Армении Никол Пашинян уволил главу генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

«Сегодня я подписал решение об освобождении с должности Оника Гаспаряна. Оцениваю это заявление как попытку военного переворота», — сказал глава кабмина в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Ранее ВС Армении заявили, что премьер и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения и потребовали их отставки.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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