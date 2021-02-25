Пашинян заявил, что никогда не покинет Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг слухи о том, что он собирается бежать из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас распространяются сведения, что мы собираемся бежать, заказали самолет. Но мы здесь, моя семья здесь. Мы пригласим и их, чтобы вы увидели», — сказал премьер во время шествия по центру Еревана.

В четверг, 25 февраля, Пашинян с рупором в руках, его сын Ашот Пашинян, министры, сторонники действующего правительства проводят шествие по армянской столице.

Ранее сообщалось, что Пашинян вышел к сторонникам и объяснил заявление генштаба ВС, который потребовал отставки правительства.