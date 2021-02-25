Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не допустит военного переворота в Армении. Об этом он сказал на своей странице в Facebook.

«Нет», — ответил он на вопрос журналистов, будет ли в республике переворот.

В настоящее время Пашинян в окружении своих сторонников, в том числе сына Ашота Пашиняна, идет шествием по улицам Еревана.

Ранее он обещал, что выступит перед людьми в 16.00 (15.00 мск) на площади Республики в армянской столице.

Новую волну протестов в Армении спровоцировало решение Пашиняна уволить начальника генштаба ВС республики Оника Гаспаряна, который потребовал отставки правительства.