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Новости политики

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после выступления в польском городе Велюнь на памятных мероприятиях 1 сентября 2019 года Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после выступления в польском городе Велюнь на памятных мероприятиях 1 сентября 2019 года

Президент Германии призвал к диалогу с Россией

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Связи с Россией нельзя обрывать, несмотря на сложный этап в отношениях. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет ТАСС.

«В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, что не оборвались все связи», — сказал Штайнмайер.

По его словам, за последние 20 лет и так между Западом и Востоком было разрушено много мостов.

Штайнмайер назвал обострение отношений тревожной ситуацией. Президент подчеркнул, что необходимо помнить о прошлом и будущем, а также об ответственности за будущее мирной Европы.

Ранее глава МИД ФРГ призвал сохранить диалог между РФ и ЕС.

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