Президент Германии призвал к диалогу с Россией

Связи с Россией нельзя обрывать, несмотря на сложный этап в отношениях. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет ТАСС.

«В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, что не оборвались все связи», — сказал Штайнмайер.

По его словам, за последние 20 лет и так между Западом и Востоком было разрушено много мостов.

Штайнмайер назвал обострение отношений тревожной ситуацией. Президент подчеркнул, что необходимо помнить о прошлом и будущем, а также об ответственности за будущее мирной Европы.

Ранее глава МИД ФРГ призвал сохранить диалог между РФ и ЕС.