Пашинян позвонил Путину

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

По его словам, разговор прошел по инициативе армянской стороны.

«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — сказал Песков.

Также российский лидер призвал все стороны к сдержанности.

Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна и его правительства с утра 25 февраля. Между тем глава кабмина участвует в митинге своих сторонников.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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