В ООН призвали стороны в Армении к сдержанности и диалогу

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены ситуацией в Армении, призывают стороны к сдержанности, а также просят посредством диалога разрешить политические противоречия, передает РИА «Новости».

«Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие. Мы призываем проявлять сдержанность», — сказал Дюжаррик.

В ООН также попросили стороны к «инклюзивному диалогу» для деэскалации напряженности и решения политических противоречий. Там отметили, что это необходимо «сделать при полном уважении к конституции и демократическому процессу».

Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна и его правительства с утра 25 февраля. Между тем глава кабмина принимал участие в митинге своих сторонников.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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