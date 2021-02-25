В Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм

В Раду поступил законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм. Данную инициативу предложила группа депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа», сообщает официальный сайт украинского парламента.

В пояснительной записке к документу указывается, что коллаборационизм подрывает национальную безопасность Украины и угрожает государственному суверенитету, территориальной целостности, а также другим национальным интересам страны.

Парламентарии предлагают добавить в УК Украины статью «коллаборационная деятельность», которая предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах. В качестве меры пресечения авторы инициативы предлагают ограничить на 15 лет доступ к должностям, связанным с исполнением функций государства либо местного самоуправления.

Как отмечается в документе, публичные призывы со стороны гражданина Украины к поддержке решений или действий России, сотрудничества с ней, непризнание распространения государственного суверенитета страны над территориями Крыма и неподконтрольными Киеву территорий Донбасса будет наказываться лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.