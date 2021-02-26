Столтенберг назвал главные угрозы НАТО и ЕС

Россия, Китай, терроризм, кибератаки и изменение климата — главные угрозы для НАТО и Евросоюза. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

По его словам, главной целью для НАТО было предотвратить превращение кризиса здравоохранения в кризис безопасности.

«Все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения», — сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что один континент или страна не могут справиться с ними.

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