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Новости политики

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Порошенко рассказал, почему Украина потеряла Крым

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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал об «исторических причинах» потери Крыма Украиной, сообщает «Украинская правда».

«Февральско-мартовская драма 2014 года оказалась лишь финалом почти тридцатилетней истории, в которой ошибка за ошибкой, просчет за просчетом Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен Россией», — утверждает Порошенко.

Он отметил, что из-за промедления с рыночными реформами и острого экономического кризиса Украина погрязла в долгах за российский газ и вынуждена была согласиться на российскую военную базу в Севастополе.

Порошенко добавил, что украинским властям в 2014 году хотелось верить, что в Крыму «подняла голову лишь местная пятая колонна», а Москва ее подстрекает, но не решится на прямое военное вмешательство.

Кроме того, бывший президент уверен, что жители Крыма не принимали за врагов российских военных в 2014 году из-за их «глубокой укорененности» в жизнях крымчан.

Ранее Украина объявила о планах восстановления контроля над границе с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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