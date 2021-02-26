Джонсон ответил на письмо парикмахера-стажера, предложившего ему стрижку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на письмо 19-летнего парикмахера-стажера, который предложил ему стрижку, сообщает The Independent.

Письмо главе британского кабмина написал студент колледжа из Тетфорда в графстве Норфолк — Джек Дженкинс. Молодой человек пытался практиковаться в стрижке волос во время локдауна, введенного в Соединенном Королевстве из-за коронавируса, используя для это головы из пластика за отсутствием моделей.

Отмечается, что в своем послании Дженкин предложил политику стать моделью на прическу.

В ответном письме, присланном из официальной резиденции премьера было сказано, что Джонсон «высоко ценит его добрые слова поддержки и предложение подстричься».

«Я уверен, что как только ограничения будут сняты у вас не будет недостатка в моделях для практики», — говорится в ответном послании.

Ранее Борис Джонсон сходил в паб и подстригся после ослабления мер по противодействию COVID-19 в Британии.