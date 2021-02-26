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Новости политики

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Зеленский отстранил главу Конституционного суда Украины на месяц

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности, документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

«Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 сроком на один месяц», — говорится в указе.

27 октября 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующими конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. Сам суд счел данный указ неконституционным.

Впоследствии законопроект о роспуске Конституционного суда был отозван из Рады.

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