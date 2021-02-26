В ЕС выступили против замены политики в отношении России на санкции

Санкции не могут стать заменой политики, в том числе в вопросе отношений Европейского союза с Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Spiegel.

По словам Борреля, санкции являются лишь инструментом.

«В случае с Россией политика должна охватывать три вещи: оттеснять, сдерживать и вести переговоры», – заявил глава дипломатии Евросоюза.

При этом он объяснил, что под «сдерживанием» имеет в виду принятие конкретных мер в случае нарушения российской стороной международного права или прав человека.

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили, что российская сторона найдет способ ответить на новые санкции Евросоюза, при этом ответ может быть асимметричным.