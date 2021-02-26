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Новости политики

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США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии

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Соединенные Штаты ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Сообщает РИА «Новости».

В рамках «Запрета Хашукджи» госдепартамент США наложил визовые ограничения против 76 граждан, которые, по заявлению Блинкена, угрожали диссидентам за рубежом.

Данные действия позволят вводить визовые ограничения на лица, которые действовали от лица иностранных правительств и участвовавшие в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов.

Также США намерены наказывать тех, кто будет преследовать диссидентов и журналистов.

Ранее американская разведка заявила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

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