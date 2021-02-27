В США пообещали новые антироссийские санкции «в течение недель»

США «в течение недель» готовятся ввести новые антироссийские санкции, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В течение недель, не месяцев», — сказала Псаки в ответ на вопрос о том, когда ожидаются новые ограничительные меры в отношении РФ.

Как заявил ранее глава американского еврокомандования Тод Уолтерс, антироссийские санкции не отменяют угрозы, которую Россия представляет для США. Он отметил, что Москва предпринимает «злонамеренные действия» и пытается «разделять и ослаблять» союзников США. Уолтерс также обвинил РФ в милитаризации Арктики.