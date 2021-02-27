Пушков предостерег Байдена от ошибок Обамы

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции в отношении РФ и предостерег американского президента Джозефа Байдена от ошибок Барака Обамы. Об этом Пушков пишет в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, «застоявшиеся в политическом стойле демократы» проявляют чрезвычайную активность.

Он подчеркнул, что еще вчера США нанесли удар по Сирии, а сегодня анонсируют ограничительные меры против РФ.

Как заявила ранее представитель Белого дома Джен Псаки, США «в течение недель» готовят ввести новые антироссийские санкции.