Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года

Оппозиция Армении утверждает, что все военные требуют отставки Пашиняна

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Все подразделения Вооруженных сил Армении поддерживают требование об отставке премьера Никола Пашиняна и правительства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на одного из оппозиционных лидеров Гегама Манукяна.

«Только что все подразделения ВС Армении, командиры и личный состав, присоединились к заявлению ГШ ВС», — сказал Манукян.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.