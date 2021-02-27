Порошенко заявил, что власти РФ обманули крымчан и не обеспечили их «манной небесной»

Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, что сочувствует крымчанам, которых якобы обманули российские власти.

По мнению Порошенко, власти РФ не подняли уровень жизни на Крымском полуострове, не обеспечили туристами и не дали «манны небесной».

«Мне жаль, что сейчас у крымчан есть проблемы с водой, с электроэнергией, что их обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и «манны небесной» российские власти не обеспечили», — отметил украинский политик.

После этого он добавил, что Крым очень ждут обратно.



В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским.