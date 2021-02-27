Минобороны Армении попросило не втягивать ВС в политические процессы

Министерство обороны Армении выпустило заявление, в котором потребовало не втягивать вооруженные силы (ВС) в политические процессы.

В тексте документа говорится, что ВС полноценно и ответственно выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны вне зависимости от политических процессов.

«Требуем воздерживаться от заявлений от имени ВС, не втягивать армию в политические процессы», — отмечается в заявлении на сайте военного ведомства.

Также в министерстве призвали «не ставить собственные политические интересы выше безопасности страны».

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС.