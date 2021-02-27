Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

На Украине определили сроки возможного возвращения Донбасса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Киев сможет вернуть контроль над самопровозглашенными ДНР и ЛНР в ближайшие десять лет. С таким мнением выступил в эфире телеканала «Украина 24» член трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш.

По его мнению, в ближайшие 10 лет у Киева будет реальная перспектива «освободить Донбасс», ведь то, что делают украинские власти по возвращению контроля над Донбассом, уже находит отклик у западных стран.

«Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум», — сказал Гармаш.

14 февраля президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.