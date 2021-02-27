Политолог объяснил желание Пашиняна уволить главу Генштаба Армении

Повторное требование премьер-министра Армении Никола Пашиняна уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна говорит о продолжающемся торге внутри элит страны. Об этом изданию «Взгляд» сказал армянский политолог, директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

По его мнению, в Армении на данный момент идет активный переговорный процесс между различными субъектами противостояния.

«Причем их не два, а больше. Это оппозиционные силы, военные, представители власти. Они могут обсуждать выход из кризиса, например, путем проведения внеочередных выборов», – считает эксперт.

Искандарян уверен, что происходящее в стране указывает на предмет «внутриполитического обсуждения и внутри властной элиты».

«То, что сейчас происходит в Армении – это вопрос не юридический, а политический. У президента есть несколько конституционных возможностей затягивать отставку главы Генштаба, на чем настаивает Никол Пашинян. Президент может отправить указ премьера в Конституционный суд на рассмотрение», — добавил политолог.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.