В Раде заявили о желании Зеленского «нивелировать Конституцию»

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать «преступать закон». Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, сообщает «112 Украина».

По его словам, украинский лидер «запутался в своих преступлениях». Парламентарий выразил уверенность, что Зеленский «будет преступать закон и нивелировать Конституцию и далее».

«В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», — заявил Кива.

Он считает, что Киев приобрел некачественную вакцину за 1,5 млрд гривен, которой прививаться никто не хочет.

Депутат отметил, что «власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность». «Но для того, чтобы их преступления были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, им надо затыкать рты оппозиции и телеканалам, что они делают уже без оглядки на закон», — сказал Кива.

Он также подчеркнул, что украинские власти занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения.

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского обрушился до рекордно низкого уровня.