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Новости политики

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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин на первом заседании Государственной Думы России нового созыва, 2016 год Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин на первом заседании Государственной Думы России нового созыва, 2016 год

Володин призвал юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить обязательства депутатов, взятые ими в ходе избирательной кампании, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Правильно начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы <...> Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», – заявил Володин.

Он пояснил, что в каждом созыве Госдумы имеются примеры того, как депутаты забывают о своих обещаниях. В случае же юридического закрепления реализация взятых депутатами обязательств должна стать более системной.

Ранее Володин назвал Россию «последним островом свободы».

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