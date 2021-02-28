Володин призвал юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить обязательства депутатов, взятые ими в ходе избирательной кампании, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Правильно начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы <...> Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», – заявил Володин.

Он пояснил, что в каждом созыве Госдумы имеются примеры того, как депутаты забывают о своих обещаниях. В случае же юридического закрепления реализация взятых депутатами обязательств должна стать более системной.

Ранее Володин назвал Россию «последним островом свободы».