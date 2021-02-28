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Дипломаты посольства Вьетнама в России привились «Спутником V»

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Сотрудники посольства Вьетнама в России привились российской вакциной от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

В посольстве высоко оценили полученное от российского Министерства иностранных дел приглашение пройти вакцинацию.

«Считаем, что это очень доброжелательный жест российских друзей, которые заботятся о здоровье сотрудников посольства. Сотрудники посольства Вьетнама с интересом откликнулись на приглашение», – заявили в дипмиссии.

Дипломаты также отметили, что у привившихся сотрудников была нормальная реакция на препарат. Кроме того, в посольстве отметили профессионализм российских медиков и выразили свою благодарность.

Ранее МИД России разослал всем иностранным посольствам на территории Москвы приглашения на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

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