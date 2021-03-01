Песков ответил на слова Байдена об «аннексии Крыма»

Россия не аннексировала Крым, воссоединение полуострова со страной прошло в соответствии с нормами международного права, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никто об аннексии Крыма не говорит, ее не было. Было воссоединение по всем нормам международного права. Четкий предпринят набор юридических действий», – отметил пресс-секретарь.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты «никогда не признают целенаправленную аннексию полуострова Россией».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.