Защита обжалует приговор Саркози

Защита экс-президента Франции Николя Саркози обжалует решение Парижского суда, который признал бывшего главу государства виновным в коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщила его адвокат Жаклин Лаффон, передает телеканал BFMTV.

Она отметила, что такой приговор вызывает «непонимание» и «возмущение».

Как рассказала юрист, защита бывшего французского лидера подаст апелляцию на решения суда.

По словам Лаффон, Саркози «выступает решительно против» обвинений, выдвинутых против него.

Ранее стало известно, что Саркози приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых условно, то есть фактически ему грозит один год заключения. В настоящее время решение суда пока не вступило в силу.