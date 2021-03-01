На Украине заявили, что Зеленский убедился в неспособности договориться с Путиным

Президент Владимир Зеленский окончательно убедился, что не сможет договориться с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на решимость урегулировать конфликт. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью на телеканале «1+1».

По его словам, Зеленский хотел при подготовке визита в «нормандском формате» в Париже использовать переговоры для урегулирования ситуации в стране. Однако убедился, что сделать это не получается.

«Зеленский был полон решимости сделать все возможное, чтобы попробовать. Он (Зеленский) человек с критическим складом ума, и он убедился, что это не получается», — сказал Аваков.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии стало известно, что закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости». 26 февраля начал вещание телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый»). Однако уже вечером его отключили.