Украинский министр назвал себя ангелом в ответ на обвинения, что он черт

Министерств внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на обвинения протестующих, что он черт.

В интервью на телеканале «1+1» он признался, что его не раз называли чертом. Однако, по словам министра, он таковым себя не считает.

«Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это все, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть», — сказал он.

Аваков рассказал, что иногда его работа требует лиричности или человечности, а иногда быть твердым и жестким.

«Когда на нас «наезжают» или несправедливо критикуют, кто-то закидывает последними словами, я их (команду МВД) собираю и говорю: «Так ребята, не сахарные, не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли, делайте свое дело, а потом разберемся», — добавил глава МВД.

Авакова назначили министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года, а переназначили на должность 29 августа 2019 года.

В том же интервью Аваков сказал, что президент Владимир Зеленский убедился в неспособности договориться с Путиным.