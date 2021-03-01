Пашинян обвинил бывшие власти Армении в попытке поднять против него армию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что заявление Генерального штаба ВС республики о его отставке — результат влияния экс-президента страны Сержа Саргсяна, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что своим заявлением глава Генштаба ВС Оник Гаспарян нарушил закон и должен покинуть свой пост.

«Это неизбежно, но отнюдь не означает, что после этого в рядах ВС будет вендетта. Саргсян и бывшие власти пытаются поднять армию против законных властей», — сказал Пашинян.

Глава кабмина считает предательством то, что назначенный им начальник Генштаба ВС, «выполняет указы» Саргсяна.

Он также отметил, что «Генштаб еще не перешел «красную линию».

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.