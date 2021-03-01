Трампу предсказали участь Саркози

В Госдуме считают, что бывшего президента США Дональда Трампа может ожидать участь его французского коллеги Николя Саркози. С таким мнением выступила член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя приговор французу, передает РИА «Новости».

По ее словам, Саркози не единственный политик, чей курс не вписывался в рамки «генеральной линии» глобалистского мейнстрима. Подобная участь была и у экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Сильва.

«[Они] объявлялись коррупционерами, в отношении них начиналась уголовные расследования», — заявила Панина.

Теперь, как считает Панина, есть все основания полагать, что подобные обвинения могут предъявить и Трампу.

«Странно как-то получается: приверженцы либерального глобализма всегда чисты, как стеклышко, а их оппоненты справа и слева – сплошь «коррупционеры». Возможно, эта «закономерность» имеет в большей степени политическое объяснение», — полагает она.

Ранее стало известно, что Парижский суд приговорил Саркози к трем годам тюремного заключения, два из которых условно, то есть фактически ему грозит один год заключения. В настоящее время решение суда пока не вступило в силу.