Axios: Трамп с супругой привились от COVID-19 в январе

Экс-президент США Дональд Трамп и его жена Меланья вакцинировались от коронавируса в Белом доме еще в январе. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на неназванного советника Трампа.

Советник не назвал вакцину производителя, которой привились Трамп и его супруга.

Ранее СМИ писали, что Трампа хотели поместить на ИВЛ из-за COVID-19.

2 октября 2020 года стало известно, что у занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа, впоследствии он был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Его выписали 5 октября.