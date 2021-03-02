Байден провел переговоры с президентом Мексики

Президент США Джо Байден провел переговоры с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщается сайте Белого дома.

Согласно заявлению, в рамках разговора стороны затронули тему сотрудничества в борьбе с коронавирусом, а также климатические проблемы и экономического взаимодействия.

Главы государств указали заинтересованность в достижении близости двух стран и развития отношения на основе взаимоуважения.

Кроме того, президенты обсудили взаимодействие на границе.

Ранее Байден заявил, что намерен повысить лимит на прием беженцев в США.