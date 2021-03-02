Медведчук считает, что у Порошенко есть шанс вернуться на пост президента Украины

Глава политсовета парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук признался, что экс-президент Петр Порошенко может еще раз возглавить Украину при определенных условиях.

В интервью «Би-би-си» он заявил, что Порошенко может вновь стать президентом Украины, если в стране пройдут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год.

«Я считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом. Я так думаю», — сказал Медведчук, никак не аргументировав свое мнение.

При этом депутат Рады сказал, что не станет голосовать за возвращение Порошенко на пост президента, так как он и не голосовал за действующего президента Владимира Зеленского.

«Шансы есть у всех: и у [президентской партии] «Слуги народа», и у [Юлии] Тимошенко, и у Порошенко, и у нашего кандидата, который пойдет на выборы. Все в этом мире относительно», — полагает Медведчук.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС) на 1 марта, рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского снизился до 18,2%.