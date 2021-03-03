Песков посоветовал не читать СМИ, утверждающие о «планах» России отдать Курилы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не читать СМИ, которые утверждают, что Россия после смены власти в стране якобы может отдать Японии Курильские острова.

«Не читайте эти СМИ. Во всех странах очень много экстремистов, приверженцев таких ультравзглядов и много тех, кто ими пытается заменить подход к конструктивным отношениям», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Японией, и будет продолжать их развивать. Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно об этом говорил.

Ранее читатели СМИ увидели угрозу в плановых российских военных учениях на Курильских островах. В комментариях под публикациями об учениях пользователи сочли российские маневры подготовкой к «вторжению» в Японию.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.