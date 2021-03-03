В США заявили о стремлении жестко реагировать на действия РФ

США будут жестко реагировать на действия России, которые могут нанести вред Вашингтону и его союзникам. Об этом заявила кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, пишет ТАСС.

«Мы будем жестко реагировать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам», — сказала она.

По ее словам, США должны противостоять Китаю и России, а также Ирану и Северной Корее в ядерной сфере.

Ранее в Вашингтоне назвали своего главного геополитического соперника в XXI веке.